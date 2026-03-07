LIVE Biathlon Staffetta maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Norvegia avanti l’Italia insegue dopo la prima frazione

In diretta dalla staffetta maschile di biathlon a Kontiolahti, la Norvegia si trova in testa dopo la prima frazione, mentre l’Italia segue a breve distanza. La gara è in corso e gli atleti stanno affrontando le prime prove di tiro e di sci, con le squadre impegnate a recuperare o consolidare le posizioni. La competizione continua con aggiornamenti in tempo reale.

16.12. All’uscita del poligono Francia e Finlandia davanti, a 11" Italia, a 21" Germania, a 25" Usa, Norvegia, Svizzera 16.11. Francia e Finlandia non sbagliano e se ne vanno ma anche Hofer non sbaglia, errori per Germania e Norvegia 16.08: Al km 11.9 Francia, Finlandia, Germania davanti, a 13" Italia, Svizzera, a 17" Bulgaria, Ucraina, Usa, Norvegia 16.06. Al km 11.2: Francia davanti, a 4" Finlandia, Germania, a 14" Italia, Svizzera, a 26" Bulgaria, Ucraina, Usa, Norvegia 16.05: Dopo il terzo poligono Francia davanti, a 4" Finlandia, a 9" Germania, a 14" Italia, Svizzera, a 20" Bulgaria, a 25" Ucraina, Usa, a 29" Austria, Norvegia 16.04: Non sbaglia la Francia e riparte, zero di Hofer, tre errori per Botn che copre con le ricariche 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

Delusione Italia, è 14ª nella staffetta maschile 4X7,5 km di biathlon: oro FranciaArgento alla Norvegia e bronzo alla Svezia, pronostico rispettato. Mentre la squadra italiana, che avrebbe potuto puntare al podio, incappa in una giornata storta ed è penalizzata sin dalla partenza a ... gazzetta.it

