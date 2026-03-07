LIVE Biathlon Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Elvira Oeberg in fuga sbaglia Vittozzi nel secondo poligono

Durante la gara di biathlon a Kontiolahti, si sono appena svolti il mass start femminile e la staffetta maschile. In questa fase, Elvira Oeberg ha preso il comando, mentre Vittoria Vittozzi ha commesso un errore nel secondo poligono. La competizione è ancora in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in diretta.

14.13 Al passaggio di 11.2 km, Simon conserva un margine di 31"1 su Elvira Oeberg e 31"5 su Magnusson. Trabucchi in scia a Michelon ed è ottava. Vittozzi è decima a 45"8, Auchentaller è 14ma, che ha trovato due zeri in piedi. Una buona prova di squadra per l'Italia. 14.10 Simon vince questa gara, grazie a questo zero. La tedesca Ficther è seconda 29"3 e Magnusson è a 29"5. Peccato per Vittozzi che ha mancato l'ultimo bersaglio di questo poligono e quindi è decima a 46"2. Straordinari Trabucchi in settima piazza a 41"8, che chiude la sua gara con un solo errore. 14.06 Ai 9.4 km Simon ha un margine di vantaggio di 3"6 su Elvira Oeberg, bene Vittozzi in scia a Michelon a 25"4, in lizza per il podio.