LIVE Biathlon Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | bene Vittozzi dopo il primo poligono Elvira Oeberg in fuga

7 mar 2026

A Kontiolahti si sta svolgendo la gara di biathlon con la mass start femminile e la staffetta maschile in diretta. Dopo il primo poligono, Vittozzi si colloca tra le migliori, mentre Elvira Oeberg ha preso il comando nella gara femminile. La staffetta maschile è in corso dalle 15 e continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati. La competizione prosegue con le atlete e gli atleti impegnati in questa fase.

13.52 Siamo ai 4.4 km, all’attacco della salita principale, con Elvira Oeberg al comando e un margine di vantaggio di 12"3 su Jeanmonnot. Bene Vittozzi in scia alla francese, 17ma Auchentaller a 24"4. Davvero in tante in questo gruppo, mentre in coda c’è Trabucchi. Siamo al 2° poligono. 13.50 Elvira Oeberg ha un margine ai 3.7 km di 14"1 su Jeanomonnot, in scia Minkkinen, Knotten, Hetticj, Vittozzi, Magnusson, Simon e Hanna Oeberg. 13.47 Elvira Oeberg trova lo zero e va via in fuga. Alle sue spalle, dopo la prima serie, c’è Vittozzi che torna in auge grazie alla sessione di tiro e con 11"9 di ritardo. Alle sue spalle Minkinnen (+12"3) e Magnusson (+13"4). 🔗 Leggi su Oasport.it

