live avellino padova il tabellino

Durante la partita tra Avellino e Padova, l’Avellino ha iniziato con un attacco insistente, con Palumbo che ha messo al centro un cross al 14’ minuto. Sounas ha poi tentato di creare occasioni offensive con un passaggio in mezzo, mentre la squadra di casa ha cercato di mantenere il possesso palla e mettere pressione sulla squadra avversaria.

Tempo di lettura: 2 minuti 14'pt – Assedio dell'Avellino, palla in mezzo di Palumbo, Sounas la mette in mezzo. Sorrentino allontana, Simic calcia alto da due passi. 12'pt – Ancora una chance per l'Avellino, Palumbo disegna per Besaggio che serve palla al centro per Biasci che ci prova, la palla termina di poco a lato 11'pt – Squillo del Padova, Lasagna brucia sul tempo Simic, la conclusione termina di poco a lato 4'pt – Pochi istanti dopo i biancoverdi vanno a un passo dal vantaggio. Palumbo scarica all'indietro per Biasci, che dal limite dell'area lascia partire una conclusione potente. Il tiro batte il portiere ma si stampa sul palo, negando la gioia del gol all'Avellino 2' pt – arriva la prima chance del match: Patierno recupera palla su Pastina e si invola verso la porta. LIVE/ Avellino-Padova, le formazioni ufficialiAvellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Patierno, Biasci.