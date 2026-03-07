Lite con coltello sull' autobus | panico tra i passeggeri

Un episodio di tensione si è verificato a bordo di un autobus pubblico, dove due persone si sono affrontate in una lite che ha coinvolto un coltello. L’incidente ha causato panico tra i passeggeri, alcuni dei quali hanno cercato di mettersi in salvo. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per sedare la situazione e garantire la sicurezza a bordo.

Arrestato un 28enne originario del Gambia. Carabinieri avvisati dal conducente Nuova lite con coltello all'interno di un autobus pubblico dopo l'episodio dell'accoltellamento di una donna al Vomero. Questa volta, il fatto èaccaduto a Marano, poco dopo le 9. I carabinieri sono intervenuti in via San Rocco su richiesta dell'autista dell'autobus Anm. L'uomo è stato costretto a interrompere la corsa a causa di una lite tra due cittadini extracomunitari. Fermato e arrestato un 28enne Gambiano che poco prima, armato di un coltello con lama di 22 centimetri, aveva minacciato un altro cittadino straniero a bordo del bus, seminando il panico tra i passeggeri.