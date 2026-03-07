L’Italia invia la fregata Martinengo a Cipro | cos’è e cosa può fare la nave da guerra

Da ieri, la fregata missilistica Federico Martinengo della Marina Militare italiana si trova nell’area di Cipro, entrando ufficialmente in servizio in quella regione. La nave da guerra, dotata di missili e sistemi avanzati, ha iniziato le operazioni che coinvolgono attività di sorveglianza e protezione delle acque. La sua presenza si inserisce nelle operazioni navali italiane in Mediterraneo.

Da ieri, la fregata missilistica Federico Martinengo della Marina Militare italiana è operativa nell'area di Cipro. Il compito: proteggere l'isola da possibili attacchi aerei iraniani, in coordinamento con Spagna, Francia e Paesi Bassi. Una fregata è una nave da guerra di medie dimensioni, più agile di un incrociatore ma più potente di una corvetta. È progettata per svolgere più missioni contemporaneamente: difesa aerea, lotta antisommergibile, protezione di convogli e intervento in zone di crisi. È, in sostanza, il "coltellino svizzero" delle marine militari moderne. La Martinengo appartiene alla classe FREMM (Fregate Europee Multi-Missione), nata da un programma congiunto italo-francese.