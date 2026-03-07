L’Italia ha battuto tutte le grandi del rugby mondiale…tranne una L’ultimo tassello mancante
Sabato 11 luglio si terrà a Wellington, allo Sky Stadium, la partita tra Nuova Zelanda e Italia nel corso del Nations Championship 2026. La competizione coinvolge le squadre dell’emisfero boreale e quelle dell’emisfero australe, e rappresenta un nuovo appuntamento nel calendario internazionale del rugby. L’Italia ha già affrontato molte grandi nazionali, ma questa sarà la prima volta contro la selezione neozelandese in questa competizione.
Sabato 11 luglio, a Wellington, per la precisione allo Sky Stadium, si giocherà Nuova Zelanda-Italia di rugby, match valido per il Nations Championship 2026: la nuova manifestazione che metterà di fronte le formazioni dell’emisfero boreale contro le selezioni di quello australe. Dopo l’odierna vittoria contro l’Inghilterra, infatti, la Nuova Zelanda resta l’unica squadra tra le big della palla ovale mondiale che non è stata ancora battuta nella storia dagli azzurri: se il successo con gli inglesi è arrivato dopo 32 sconfitte consecutive, contro gli All Blacks finora l’Italia ha giocato solo 17 volte. L’Australia è caduta 2 volte con gli azzurri, la prima il 12 novembre 2022, mentre con la Francia le vittorie sono 3 (oltre ad un pareggio), con la prima del 22 marzo 1997 che aprì le porte dell’allora Cinque Nazioni agli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it
L'Italia del rugby fa la storia: battuta l'Inghilterra 23-18 al Sei NazioniMai successo prima: l'Inghilterra è battuta al 32° tentativo, con un'impresa destinata a rimanere leggendaria. tg.la7.it
