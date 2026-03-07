L’Italia ha battuto tutte le grandi del rugby mondiale…tranne una L’ultimo tassello mancante

Sabato 11 luglio si terrà a Wellington, allo Sky Stadium, la partita tra Nuova Zelanda e Italia nel corso del Nations Championship 2026. La competizione coinvolge le squadre dell’emisfero boreale e quelle dell’emisfero australe, e rappresenta un nuovo appuntamento nel calendario internazionale del rugby. L’Italia ha già affrontato molte grandi nazionali, ma questa sarà la prima volta contro la selezione neozelandese in questa competizione.