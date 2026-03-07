L’isola della Biennale

L’isola della Biennale si prepara ad accogliere visitatori e artisti per un nuovo allestimento. Il direttore della manifestazione ha recentemente condiviso alcune anticipazioni sul programma e le iniziative in programma, senza entrare nel dettaglio dei contenuti. La manifestazione si svolge in questa stagione in una location che richiama l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

La tregua dell'arte per gli stati canaglia e altre geopolitiche. Più Spengler che Gramsci Pietrangelo Buttafuoco, direttore della Biennale, ha rilasciato una bella intervista a Repubblica, anche raddrizzando alcune domande poco centrate, contestualmente all'annuncio che alla Biennale Arte 2026 è stata invitata anche la Russia (confermata la presenza dell'Iran). Ne è sorta l'inevitabile polemica, non solo da parte ucraina; il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha diramato un comunicato secco: "La partecipazione della Federazione Russa è stata decisa in totale autonomia dalla Fondazione Biennale, nonostante l'orientamento contrario del governo", esito anche di qualche irritazione filoucraina interna al governo.