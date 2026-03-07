L' Iran e l' Operazione Sansone | giocarsi tutto per far saltare l' economia dei Paesi del Golfo

L'Iran ha lanciato un’operazione con oltre mille droni e 200 missili mirata agli Emirati Arabi, con l’obiettivo di mettere sotto pressione l’economia dei Paesi del Golfo. Le forze iraniane hanno attaccato più obiettivi strategici, intensificando le azioni militari nella regione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito all’operazione, mentre le autorità dei Paesi interessati stanno valutando la situazione.

Khalaf Ahmad Al-Habtoor non è un leone da tastiera, ma un miliardario dell'establishment degli Emirati Arabi Uniti. Non è un oppositore di Donald Trump, ma un ex diplomatico che aveva creduto di poter fare affari ancora migliori grazie al presidente degli Stati Uniti. Eppure giovedì 5 marzo ha pubblicato una lettera in cui rivolge una serie di domande e osservazioni taglienti al tycoon della Casa Bianca: «Hai calcolato i danni collaterali prima di sparare? Hai messo i Paesi del Golfo al cuore di un pericolo che non hanno scelto». E ancora: «Le tue iniziative del "Board of Peace" sono state finanziate dagli Stati del Golfo» scrive Al-Habtoor,...

