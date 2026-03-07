L’Iran cambia strategia e limita i suoi attacchi in Medio oriente

L’Iran ha annunciato di aver modificato la propria strategia militare nella regione, decidendo di ridurre gli attacchi contro i Paesi confinanti. La nuova direttiva prevede che Teheran non attaccherà più, a meno che non venga colpita da un intervento diretto da parte di uno di questi Stati. La decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle recenti azioni militari condotte nella regione.

Due gli sviluppi significativi di ieri sulla guerra iraniana. Anzitutto l’annuncio di Teheran di interrompere gli attacchi verso i Paesi confinanti a meno di non dover rispondere a un attacco lanciato dal loro territorio. Sembra sfumare così la speranza di Israele di usare tali attacchi per trascinare i Paesi del Golfo nella loro guerra o, opzione secondaria e più realistica, di sottometterli tramite alleanza politica. Ne hanno scritto in abbondanza i media israeliani, riportiamo, come esempio, un titolo del Timesofisrael: “Gli attacchi dell’Iran contro gli stati arabi aprono le porte a un nuovo approccio del Golfo verso Israele”. Sottotitolo: “Mentre Israele, a quanto pare, aiuta la difesa degli alleati degli Stati Uniti nella regione, potrebbero emergere percorsi per nuove alleanze”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Iran : la stratégie secrète pour dominer le Moyen-Orient | Documentaire Géopolitique

