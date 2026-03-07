In un articolo si analizza l'atteggiamento di chi si oppone alle carriere separate e al doppio CSM. Viene sottolineato come questa opposizione continui a suscitare discussioni e divergenze. L’autore mette in evidenza le posizioni di diversi protagonisti senza entrare nel merito delle motivazioni. La questione viene presentata come ancora aperta, senza formulare giudizi o conclusioni.

Al direttore - E’ sempre attuale, caro Cerasa, la profezia di Winston Churchill dopo il Patto di Monaco del 1938: “Potevano scegliere fra il disonore e la guerra. Hanno scelto il disonore e avranno la guerra”.Giuliano Cazzola A proposito di onore e disonore. Ho visto da Corrado Formigli un formidabile Giorgio Mulè demolire letteralmente Henry John Woodcock sul tema del referendum. Di fronte a una performance del genere non potevamo non chiedere all’amico Mulè di scrivere per lunedì un saggio sul tema “come demolire con un sorriso i ballisti del no” e non possiamo non suggerire a trasmissioni come “Piazzapulita” di continuare a cercare di... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’ipocrisia di chi si oppone a carriere separate e doppio Csm

La sinistra per il sì: "Carriere separate, da sempre a favore"Telegramma da Libertà Eguale per Elly Schlein da Firenze: "Per 25 anni abbiamo sostenuto la separazione delle carriere.

In Europa le carriere sono già separateA uno sguardo complessivo dello sviluppo del processo penale in Italia, le odierne battaglie dei sostenitori del No appaiono davvero poco fondate,...

Aggiornamenti e notizie su L'ipocrisia di chi si oppone a carriere....

Temi più discussi: Giustizia, il fronte del No critica il sorteggio, ma il Csm lo usa da 9 anni; La grande balla della separazione già esistente; IL COMMENTO La polemica fa bene alle istituzioni e in che misura?; CSM | Il sorteggio spezza le correnti, restituisce merito e rafforza l’autogoverno.

L'ipocrisia di chi si oppone a carriere separate e doppio CsmAl direttore - E’ sempre attuale, caro Cerasa, la profezia di Winston Churchill dopo il Patto di Monaco del 1938: Potevano scegliere fra il disonore e la guerra. Hanno scelto il disonore e avranno la ... ilfoglio.it

Correnti e metodo mafioso al Csm. L'ipocrisia della sinistra e dell'Anm su Nordio e le stesse parole di Di MatteoLe date sono importanti come le parole. 15 settembre 2019, il pm antimafia Nino Di Matteo, presentando in streaming la sua candidatura al Csm contro la degenerazione del correntismo, tuonava: ... ilgiornale.it

Lo rivela il nuovo report dell'ufficio statistico del Csm. Una percentuale che supera quella italiana (57,2%) - facebook.com facebook

Imprese, lentezza, Csm, correnti. Le ragioni del Sì di Cottarelli. "La riforma è una buona idea per il paese", dice l'ex commissario alla Spending review nei governi Letta e Renzi. Di @mariannarizzini x.com