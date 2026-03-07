L'Inter ha subito una sconfitta nel recente derby contro il Milan, che ha vinto con giocatori meno prevedibili come Abraham, Jovic e Gabbia. Dopo aver ottenuto sei vittorie di fila, la squadra nerazzurra ha incontrato difficoltà contro i rossoneri, che hanno sfruttato le occasioni con i loro attaccanti e difensori meno abituali. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 per il Milan.

E' stato il filotto di vittorie più lungo nella storia del derby milanese: sei successi interisti tra il 18 gennaio 2023 e il 22 aprile 2024 (con 14 gol fatti e soltanto 2 subiti), a sette non c'è mai arrivato nessuno. A un certo punto pareva che il faccia a faccia all'ombra della Madonnina non potesse avere altri colori se non nerazzurri, per gli interminabili sfottò di una tifoseria e il profondo sconforto dell'altra. Poi, a un certo punto, c'è stato un "clic". E' successo qualcosa che ha ribaltato i rapporti di forza e la conseguente narrazione: per i milanisti, la partita degli incubi è diventata un momento da godersi, fra trofei alzati in faccia ai cugini e sgambetti mediamente dolorosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Inter e l'incubo derby: Abraham, Jovic e Gabbia, il Milan li vince con chi non ti aspetti

Gabbia operato, salta il derby Milan-Inter e non solo. Ecco quando potrebbe rientrareIeri sera il Milan ha comunicato come Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, fermatosi nel riscaldamento di Milan-Parma un paio di settimane...

Milan, il gesto di Gabbia e Fullkrug a 6 giorni dal derby contro l’Inter. Cosa hanno fatto i due rossoneri oggi a MilanelloCalciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'Inter e l'incubo derby Abraham Jovic....

Temi più discussi: Da Yamal ad Hauge: l'Inter dall'epico al tragico, ma c'è uno scudetto che vale come... Medicina!; Bastoni, l’incubo continua! Il difensore fischiato in Como-Inter; Kalulu-Bastoni, settimana da incubo. Sarebbero bastati dieci secondi: Collina spiega tutto; Da Verona a Verona, per Antonio Conte è un'altra storia.

L'Inter e l'incubo derby: Abraham, Jovic e Gabbia, il Milan li vince con chi non ti aspettiDopo un filotto di sei vittorie consecutive nerazzurre, nelle ultime sei sfide il Diavolo ne ha conquistate quattro e pareggiate due: l'inversione di tendenza anche (e soprattutto) grazie a chi non fa ... msn.com

Ex Inter, l’incubo Radu può tornare in Serie A: lo vuole la JuventusIl mercato della Juventus è alla ricerca di un portiere. L'ultima idea è Ionut Radu, che fece perdere uno scudetto all'Inter ... interlive.it

Domani Milan-Inter: San Siro sold out e record d'incasso nella storia della Serie A x.com

Bobo Gol legge il derby: "L'Inter vedrà il vero Esposito quando gli farà 7-8 cross per tempo. Rossoneri straforti in ripartenza, Chivu dovrà studiare come contenerli, magari anche con una bella 'ranzata'" - facebook.com facebook