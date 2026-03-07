L' Inter e l' incubo derby | Abraham Jovic e Gabbia il Milan li vince con chi non ti aspetti
L'Inter ha subito una sconfitta nel recente derby contro il Milan, che ha vinto con giocatori meno prevedibili come Abraham, Jovic e Gabbia. Dopo aver ottenuto sei vittorie di fila, la squadra nerazzurra ha incontrato difficoltà contro i rossoneri, che hanno sfruttato le occasioni con i loro attaccanti e difensori meno abituali. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 per il Milan.
E' stato il filotto di vittorie più lungo nella storia del derby milanese: sei successi interisti tra il 18 gennaio 2023 e il 22 aprile 2024 (con 14 gol fatti e soltanto 2 subiti), a sette non c'è mai arrivato nessuno. A un certo punto pareva che il faccia a faccia all'ombra della Madonnina non potesse avere altri colori se non nerazzurri, per gli interminabili sfottò di una tifoseria e il profondo sconforto dell'altra. Poi, a un certo punto, c'è stato un "clic". E' successo qualcosa che ha ribaltato i rapporti di forza e la conseguente narrazione: per i milanisti, la partita degli incubi è diventata un momento da godersi, fra trofei alzati in faccia ai cugini e sgambetti mediamente dolorosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gabbia operato, salta il derby Milan-Inter e non solo. Ecco quando potrebbe rientrareIeri sera il Milan ha comunicato come Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, fermatosi nel riscaldamento di Milan-Parma un paio di settimane...
Milan, il gesto di Gabbia e Fullkrug a 6 giorni dal derby contro l’Inter. Cosa hanno fatto i due rossoneri oggi a MilanelloCalciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'Inter e l'incubo derby Abraham Jovic....
Temi più discussi: Da Yamal ad Hauge: l'Inter dall'epico al tragico, ma c'è uno scudetto che vale come... Medicina!; Bastoni, l’incubo continua! Il difensore fischiato in Como-Inter; Kalulu-Bastoni, settimana da incubo. Sarebbero bastati dieci secondi: Collina spiega tutto; Da Verona a Verona, per Antonio Conte è un'altra storia.
L'Inter e l'incubo derby: Abraham, Jovic e Gabbia, il Milan li vince con chi non ti aspettiDopo un filotto di sei vittorie consecutive nerazzurre, nelle ultime sei sfide il Diavolo ne ha conquistate quattro e pareggiate due: l'inversione di tendenza anche (e soprattutto) grazie a chi non fa ... msn.com
Ex Inter, l’incubo Radu può tornare in Serie A: lo vuole la JuventusIl mercato della Juventus è alla ricerca di un portiere. L'ultima idea è Ionut Radu, che fece perdere uno scudetto all'Inter ... interlive.it
Domani Milan-Inter: San Siro sold out e record d'incasso nella storia della Serie A x.com
Bobo Gol legge il derby: "L'Inter vedrà il vero Esposito quando gli farà 7-8 cross per tempo. Rossoneri straforti in ripartenza, Chivu dovrà studiare come contenerli, magari anche con una bella 'ranzata'" - facebook.com facebook