L’inganno che tutto sia per tutti e i prigionieri italiani a Dubai

In Italia, sono stati arrestati alcuni cittadini coinvolti in un'operazione che ha scoperto un giro di truffe legate a un inganno collettivo. Parallelamente, una vicenda legale riguarda cittadini italiani detenuti a Dubai in un procedimento giudiziario ancora in corso. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e sequestri in diversi uffici e abitazioni, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli di entrambe le situazioni.

La più clamorosa truffa che questo secolo si sia inventato per sedare i malumori di un’umanità appena passata da quell’irripetibile mezzo secolo di benessere complessivo che è stata la seconda metà del Novecento, la più clamorosa truffa con cui tenerci buoni è una truffa di quattro parole: tutto è per tutti. Cinquant’anni fa l’essere umano senza qualità tornava dalla sua giornata di lavoro senza sapere cosa fosse successo nel mondo perché quelle quattro notizie di cui aveva senso si preoccupasse gliele dava il tg dell’ora di cena, tornava a casa e s’intratteneva con la Settimana Enigmistica o con la biografia di padre Pio, e quel che stava sulle riviste culturali non lo riguardava, perché tutto non era per tutti e Nuovi Argomenti non era per lui. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

