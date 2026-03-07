L' incubo di tre famiglie romane bloccate alle Seychelles | Voli cancellati per la guerra È una lotta per la sopravvivenza

Tre famiglie romane si trovano attualmente alle Seychelles, impossibilitate a tornare in Italia a causa di voli cancellati. La causa ufficiale delle cancellazioni è la guerra, che ha interrotto i collegamenti aerei. Le famiglie sono rimaste bloccate sull'isola, vivendo una situazione difficile e senza alternative di viaggio immediata. La loro permanenza si protrae da diversi giorni, senza una data certa di partenza.

Un gruppo di dodici persone, tra le quali sei minori, non riescono a prenotare un volo per ritornare a casa: "Prezzi da capogiro" Una vacanza da sogno che si è trasformata in un incubo. Tre famiglie romane sono rimaste bloccate alle Seychelles, senza avere modo di tornare a casa. Parliamo di dodici persone, dove sono presenti anche sei minori tra i 3 e i 17 anni. Il loro volo, con scalo ad Abu Dhabi, è stato cancellato a causa della guerra di Usa e Israele contro l’Iran. Il 28 febbraio era l’ultimo giorno di permanenza. E adesso non sanno cosa fare, tenendo conto che i prezzi dei voli al momento disponibili hanno raggiunto cifre “monstre”. Julia e Andrea fanno parte di questo gruppo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

L’incubo in paradiso delle famiglie bloccate alle Maldive: “Voli cancellati, biglietti per i bambini a 1.600 euro”Pisa, 5 marzo 2026 – Aggiornamento dalla comitiva pisana bloccata a Malé alle Maldive.

New York, strade bloccate, scuole chiuse e voli cancellati: la città fa i conti con la tempesta di neveVicini, dipendenti pubblici e una potente macchina spazzaneve ferroviaria soprannominata “Darth Vader” si sono affrettati a liberare gran parte degli...

