L’inchiesta sulla morte del 43enne Davide Buzzi si è conclusa con l’accertamento che una donna ha ceduto la dose fatale al figliastro di Buzzi. La vicenda riguarda anche il tentato omicidio di un 23enne, vicenda collegata alle indagini sul bar Big Town. La conclusione delle indagini si inserisce nel quadro delle procedure avviate contro persone coinvolte in queste vicende.

A pochi giorni dalla condanna di Mauro e Giuseppe Di Gaetano per l’omicidio del 43enne Davide Buzzi e il tentato omicidio del 23enne Lorenzo Piccinini, arriva a un punto di svolta anche l’inchiesta per una delle vicende parallele a quella dell’orrore del bar Big Town. O meglio, stando a quanto emerso, una vicenda che sarebbe all’origine della spirale di eventi culminata con i fatti di sangue avvenuti quel maledetto primo settembre all’interno del locale. Stiamo parlando della morte di Edoardo Bovini, figliastro 19enne di Buzzi stroncato da un malore davanti al Big Town dopo aver assunto cocaina. Per questo fatto fu aperto un fascicolo a carico della persona che, secondo gli inquirenti, avrebbe ceduto al giovane la dose fatale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’inchiesta è chiusa: "Cedette la dose fatale al figliastro di Buzzi"

