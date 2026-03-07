L’impennata dei carburanti Il costo del diesel sfiora i 2 euro | Ma questa è speculazione

Gli automobilisti si sono trovati di fronte a un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti, con il diesel che ha raggiunto quasi i 2 euro al litro. La parola più usata tra chi si reca alle pompe è “speculazione”, in relazione a questa impennata. I distributori hanno registrato una crescita dei costi, mentre i clienti commentano con attenzione le variazioni di prezzo.

Speculazione. E' questa la parola più utilizzata dagli automobilisti che ieri mattina alla pompa di benzina si sono ritrovati di fronte all'ennesimo aumento del prezzo del carburante. Allo scoppiare del nuovo conflitto in Iran, il costo del diesel è schizzato alle stelle e nel giro di quattro giorni si è registrato un aumento di circa 20 centesimi al litro. Alcuni distributori della città, ieri, sono arrivati ad un soffio dai 2 euro al litro, proponendo il prezzo del diesel a 1,999 euro. Un vero salasso per automobilisti ed autotrasportatori, che va ad incidere pesantemente sul costo della vita delle famiglie, già alle prese con gli aumenti di bollette, generi alimentari e beni di prima necessità.

