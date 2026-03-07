L’impatto delle recenti purghe sulla modernizzazione militare cinese

Le recenti purghe in Cina hanno portato a indagini e azioni contro Zhang Youxia, vicepresidente della Cmc, e altri ufficiali militari di alto livello. Le operazioni sono state condotte da autorità cinesi e coinvolgono accuse legate a presunte violazioni. Questi interventi hanno avuto ripercussioni sulla struttura e sulla riorganizzazione del settore militare nel paese.

Le investigazioni a danno di Zhang Youxia, vicepresidente della Cmc, generale di più alto grado della Rpc e secondo in comando dopo Xi, e di Liu Zhenli, capo del Dipartimento di Stato Maggiore Congiunto, hanno segnato l'escalation della campagna anticorruzione condotta da Xi Jinping contro i vertici militari. Dal 2023 le indagini hanno raggiunto i livelli più alti della gerarchia militare. Tra il 2023 e il 2025 almeno 43 ufficiali del Pla sono stati rimossi, inclusi i membri della Cmc Li Shangfu, Miao Hua ed He Weidong. Le giustificazioni anticorruttive e la natura opaca dei processi hanno alimentato speculazioni circa le reali ragioni delle epurazioni.