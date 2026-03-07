L’immigrazione è donna e giovane La carica dei 90mila residenti

In una regione caratterizzata da un invecchiamento della popolazione e da bassi tassi di natalità, gli stranieri rappresentano una presenza significativa con circa 90.000 residenti, prevalentemente donne e giovani. La loro presenza contribuisce a mantenere stabile la composizione demografica locale, offrendo un sostegno importante alla popolazione residente, che in gran parte è più anziana.

"In una regione segnata da invecchiamento e denatalità, gli stranieri svolgono un ruolo decisivo di tenuta demografica, grazie a una popolazione più giovane. In Umbria, inoltre, la presenza femminile tra i cittadini stranieri è la più alta d'Italia, con oltre il 53% di donne, spesso protagoniste nella vita delle comunità. Per questo sono particolarmente soddisfatto che a presentare il dossier siano soprattutto donne". Lo ha detto l'assessore regionale Fabio Barcaioli in occasione della presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2025. Questo il quadro che emerge: il bilancio provvisorio demografico 2024 indica che in Umbria i residenti stranieri sono 90.

