Lille-Lorient domenica 08 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Forfait dell’ultimo minuto per Giroud

Domenica 8 marzo 2026 alle ore 17:15 si gioca Lille-Lorient, incontro valido per il campionato di calcio. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati, con il forfait dell’ultimo minuto di Giroud. Il Lille di Genesio, che sta tornando a muoversi nella zona Champions, affronta in casa l’Lorient di Pantaloni. La partita si prospetta interessante e ricca di tensione.

Sta lentamente rivedendo la luce e soprattutto la zona Champions il Lille di Genesio, impegnato quest’oggi in casa contro il Lorient di Pantaloni. I Dogues hanno faticato ma sono riusciti a piegare il Nantes; terza vittoria consecutiva senza subire gol, per una squadra che ha risistemato la difesa e trovato i gol di Ngoy e Giroud per ripartire. Adesso il Marsiglia è a soli 3 punti di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Turno numero 24 di Ligue1 che vede il Lorient di Pantaloni impegnato in casa contro il pericolante Auxerre dell'ex Pelissier.

