Domenica 8 marzo 2026 alle 17:15 si gioca Lille-Lorient, partita valida per la giornata di campionato. Il Lille di Genesio, che sta migliorando la propria posizione in classifica, riceve in casa l’Lorient di Pantaloni. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che indicano un certo equilibrio tra le due squadre.

Sta lentamente rivedendo la luce e soprattutto la zona Champions il Lille di Genesio, impegnato quest’oggi in casa contro il Lorient di Pantaloni. I Dogues hanno faticato ma sono riusciti a piegare il Nantes; terza vittoria consecutiva senza subire gol, per una squadra che ha risistemato la difesa e trovato i gol di Ngoy e Giroud per ripartire. Adesso il Marsiglia è a soli 3 punti di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lille-Lorient (domenica 08 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Ligue 1, Zhegrova lancia il Lille: Lorient piegato in extremis e balzo al quinto postoSuccesso in extremis per il Lille in casa contro il Lorient. La formazione allenata da Paulo Fonseca riesce a portare a casa i tre punti che valgono il balzo al quinto posto in classifica. Padroni di ... tuttomercatoweb.com

Ligue 1: disastro Rennes, poker del Lorient. Giroud decide Lille-MonacoLa domenica di calcio in Ligue 1 si apre con il successo interno del Lorient contro il Rennes, orfano di Camara e Wooh all'alba della prima frazione di gioco. Doppia espulsione nel giro di 11 minuti ... corrieredellosport.it