life365eu e querzoli doppio derby ai romiti

Oggi alle 16.30 si sfidano Life365.eu-Elettromeccanica Angelini e Cesena al Villa Romiti. Si tratta di un derby tra Forlì e Cesena, due squadre che si contendono punti fondamentali in una partita decisiva per la salvezza. La sfida si svolge sui campi di Romiti, con le due formazioni pronte a dare tutto in campo.

Life365.eu-Elettromeccanica Angelini, a voi. Derby della paura oggi (ore 16.30) al Villa Romiti: Forlì incrocia le traiettorie e il proprio destino con Cesena in un bivio salvezza incandescente, che può riscrivere la geografia della classifica. Tensione altissima, equilibrio fragile e orgoglio campanilistico si fondono in un match di nervi nel quale i punti pesano doppio. Tornata a ruggire sotto la Ghirlandina sponda Moma (1-3), la Libertas del nuovo corso incarnato da Mattia Focchi – il coach che ha rimpiazzato Caliendo è al debutto dinanzi al pubblico amico –, cerca ossigeno e continuità per dileguarsi dalle sabbie mobili della zona rossa (+1 sui playout). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Life365.eu e Querzoli. Doppio derby ai Romiti

La Life365.eu torna al Villa Romiti per l'insidioso derby contro BolognaDopo quello di Ravenna della scorsa settimana, anche in questo weekend la Life365.

Leggi anche: Volley B maschile e B1 femminile: si gioca al Villa Romiti alle 16.30 e alle 20.30. Occasione Querzoli. Life365.eu per l’impresa

Una selezione di notizie su Life365 eu e Querzoli Doppio derby ai....

Temi più discussi: Life365.eu e Querzoli. Doppio derby ai Romiti; Life365.eu espugna Modena, vittoria pesantissima in chiave salvezza; Servono tre punti per il morale e per la classifica: la Life365.eu a Modena per rilanciarsi; Volley B maschile. Querzoli, colpo d’autorità. Si rialza e resta in alta quota.

Life365.eu e Querzoli. Doppia sfida con RiccioneIl calendario ammicca alla Querzoli. Reduce dalle abbuffate di punti con Montorio al Vomano e Assisi, Forlì fa tappa oggi (ore 18) al plesso scolastico ‘Le Fontanelle’ di Riccione, focolare della ... sport.quotidiano.net

Life365.eu e Querzoli. Doppia sfida con RiccioneVolley B Molto più complesso sulla carta l’impegno delle ragazze di Marone: al Ginnasio sportivo (17.30) la lanciata Lasersoft, ma le forlivesi sono ripartite. Il calendario ammicca alla Querzoli. ilrestodelcarlino.it

Sabato lo scontro diretto tra Life365.eu e Angelini. In palio tre punti "di platino" per il sorpasso in classifica e il riscatto dell'andata - facebook.com facebook

Life365.eu Libertas Volley Forlì cambia guida tecnica x.com