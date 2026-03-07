liberata in venezuela la moglie di giancarlo spinelli maria alejandra fuori dal carcere

Nella notte tra il 6 e il 7 marzo 2026, alle 2.20, i familiari di Cesena hanno ricevuto la notizia della scarcerazione in Venezuela di Maria Alejandra, la moglie di Giancarlo Spinelli. L’architetto cesenate è stato rinchiuso a Caracas da due anni, mentre la donna è stata liberata dal carcere venezuelano in questa data.

Cesena, 7 marzo 2026 – Il messaggio è arrivato questa notte ai familiari a Cesena alle 2.20. Liberata dal carcere in Venezuela la moglie di Giancarlo Spinelli, l’architetto cesenate detenuto a Caracas da due anni. Maria Alejandra Portillo Resh, l’italo venezuelana in carcere dallo scorso agosto è finalmente libera. Giancarlo Spinelli con la moglie Maria Alejandra, anche lei arrestata con le imputazioni di terrorismo, tradimento della patria e detenzione di armi Una speranza per Giancarlo Spinelli Si apre una speranza anche per il marito, anche se per ora non c’è alcuna novità. Giancarlo Spinelli è ancora detenuto in gravi condizioni di salute al carcere la Planta a Caracas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

