L’ex presidente Acer Marco Corradi si trova attualmente in Oman, dove ha riferito di essere stato bloccato e spera di tornare a casa. Secondo quanto dichiarato, il volo previsto ieri sera è stato riprogrammato per il pomeriggio successivo. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle ragioni del ritardo o sulla sua situazione attuale.

Reggio Emilia, 7 marzo 2026 – “Da programma saremmo dovuti ripartire stasera (ieri sera, ndr), ma il volo è stato spostato a domani pomeriggio”. Marco Corradi tiene le dita incrociate, sperando che il rientro di oggi in Italia dall’Oman diventi realtà. L’ex presidente Acer e la moglie sono rimasti bloccati in Medio Oriente, dopo la chiusura degli spazi aerei nel Golfo Persico per ragioni di sicurezza, legate all’escalation militare dell’ultima settimana. La vacanza iniziata venerdì scorso, giorno precedente l’inizio degli attacchi di America e Israele verso l’Iran, finora non ha avuto particolari ostacoli né insicurezze. Se si esclude, appunto, l’incertezza sulla possibilità di rientro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex presidente Acer Marco Corradi bloccato in Oman: “Spero di tornare a casa”

