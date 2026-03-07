L’Europa sull’Ai | spettatrice o arbitro?

L’Europa si interroga sul ruolo che deve assumere nell’ambito dell’intelligenza artificiale, tra chi si limita a osservare e chi invece vuole intervenire come regolatore. Recentemente, il confronto tra Donald Trump e Anthropic ha attirato l’attenzione, rappresentando un esempio di come gli Stati Uniti affrontano la questione dell’AI: da un lato, l’obiettivo di sviluppare sistemi potenti, dall’altro, la volontà di controllarli.

Bruxelles deve decidere se limitarsi a regolamentare o se provare a contare davvero. L'editoriale Il litigio tra Donald Trump e Anthropic – simbolo di un’America che vuole l’AI potente ma obbediente – non è solo una questione domestica. E’ il segnale che l’intelligenza artificiale è ormai terreno di scontro politico, industriale e strategico. E se negli Stati Uniti il conflitto oppone Casa Bianca e Big Tech, l’Europa non può limitarsi a fare la nota a piè di pagina regolatoria. Che cosa dovrebbe fare? Prima di tutto, capire che questa frattura è un’occasione. In un contesto in cui Silicon Valley e Washington si guardano con sospetto, l’Europa può offrire il vantaggio della prevedibilità: un ecosistema meno soggetto ai cambi di umore politico e più orientato alla cooperazione pubblico-privata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

