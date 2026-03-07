L’Europa in aiuto di Cipro sotto tiro | basi spionaggio alleanze e affari

L’Europa interviene a supporto di Cipro, che si trova sotto pressione a causa di questioni di sicurezza e alleanze militari. Sui monti Troodos, le antenne dell’intelligence anglo-americana sono tra le più avanzate al mondo e sono in grado di captare segnali provenienti dal Medio Oriente. La presenza di basi e apparecchiature di spionaggio è al centro delle attività di intelligence nella regione.

La neve è caduta sui Troodos, i monti nella parte centrale di Cipro. Una coda dell’inverno. Ma su alcune di queste cime ci sono «macchie» bianche anche in agosto: le cupole che racchiudono le antenne dell’intelligence anglo-americana, così sensibili da arrivare fino al cuore del Medio Oriente. Una delle tante installazioni di un’isola nella tempesta, colpita da un drone lanciato (pare) dagli Hezbollah contro la base britannica di Akrotiri. Incalzanti gli ultimi giorni. Arrestato un azero e la moglie estone, sospettati di attività spionistica in favore dell’Iran e collegati ad altri membri di una rete: dovevano sorvegliare proprio gli... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L’Europa in aiuto di Cipro sotto tiro: basi, spionaggio, alleanze (e affari) Leggi anche: Basi, spionaggio, alleanze e affari: l’Europa in aiuto di Cipro (che resta sotto tiro) Leggi anche: Cipro sotto attacco dei missili iraniani, allerta per le basi militari britanniche Aggiornamenti e notizie su L'Europa in aiuto di Cipro sotto tiro.... Temi più discussi: L’Europa, conflitto più vicino: gli Usa chiedono aiuto a difesa di Golfo e Giordania; L'Europa in aiuto di Cipro sotto tiro: basi, spionaggio, alleanze (e affari); Governo decide su ruolo dell'Italia nella crisi in Medio Oriente; Guerra in Iran, ecco quali aiuti potrebbe inviare l’Italia ai Paesi del Golfo colpiti. L’Europa in aiuto di Cipro sotto tiro: basi, spionaggio, alleanze (e affari)Sui monti Troodos l’intelligence anglo-americana gestisce delle antenne così sensibili che riescono ad «ascoltare» fino nel cuore del Medio Oriente. Gli abitanti greci dell’isola divisa discutono la p ... corriere.it L’Europa si avvicina alla guerra: gli Usa chiedono aiuto a Francia e Regno Unito per difendere Golfo e GiordaniaL’Europa non è più spettatrice della guerra tra Stati Uniti e Iran, ma si trova ora sulla soglia di un coinvolgimento diretto, seppur con funzioni formalmente ... thesocialpost.it Prima del 1202, fare i conti in Europa era un vero incubo. Immagina di dover calcolare 238 x 45 usando solo numeri romani: CCXXXVIII x XLV. Impossibile, vero Tutto cambiò grazie a un pisano di nome Leonardo Fibonacci. Nel suo trattato "Liber Abaci", que - facebook.com facebook Kenan #Yildiz è l’unico Under 20 in Europa insieme a Yamal e Diomande ad aver fatto almeno 5 gol e 5 assist #JuvePisa x.com