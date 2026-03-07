L’euro digitale non è una barzelletta

Fernando Navarrete Rojas ha dichiarato guerra all’euro digitale, affermando che l’uso della valuta digitale potrebbe cambiare radicalmente il sistema finanziario europeo. La sua presa di posizione arriva in un momento di discussioni intense sul futuro dell’euro digitale e sulle implicazioni per cittadini e istituzioni. La questione riguarda direttamente le politiche monetarie e i rischi connessi all’adozione di questa tecnologia.

Quanto pesano gli interessi americani sulla sovranità dei pagamenti europei. Il ruolo dell'eurodeputato spagnolo del Ppe Fernando Navarrete Rojas Fernando Navarrete Rojas è l’uomo che ha dichiarato guerra all’euro digitale. Navarrete, eurodeputato del Ppe e strenuo oppositore del progetto della Bce che punta alla prima emissione nel 2029, sta partecipando a numerosi eventi per spiegare le sue ragioni. In sintesi: prima facciamo il contante digitale offline (vale a dire nei pagamenti diretti con persone e negozi) e poi, eventualmente, la versione online se i privati non saranno stati da soli in grado di trovare una soluzione efficace. In pratica, Navarrete pensa che a creare una moneta unica digitale, e la sua infrastruttura tecnologica, debba essere non l’eurosistema ma gli operatori specializzati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

