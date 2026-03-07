letizia impeccabile nel completo austero ma cede allo sguardo complice di felipe

Letizia e Felipe di Spagna sono stati presenti a Madrid al concerto In Memoriam, evento annuale organizzato dalla Fondazione per le Vittime del Terrorismo. La regina indossava un completo austero e ha mostrato un sorriso mentre scambiava uno sguardo complice con il re. La partecipazione si è svolta nel rispetto delle tradizionali occasioni istituzionali.

Letizia e Felipe di Spagna hanno preso parte a Madrid a uno degli appuntamenti più significativi del calendario istituzionale spagnolo: il concerto In Memoriam, organizzato ogni anno dalla Fondazione per le Vittime del Terrorismo. La cerimonia, giunta alla sua 24esima edizione, si è svolta all’Auditorium Nazionale di Musica e ha riunito autorità, associazioni e familiari delle vittime in un momento di ricordo collettivo. La serata ha avuto come obiettivo quello di onorare tutte le persone colpite dal terrorismo in Spagna e promuovere i valori democratici, la difesa dei diritti umani, il pluralismo e la libertà dei cittadini. 🔗 Leggi su Dilei.it

