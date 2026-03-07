L’eredità maledetta di Epstein | un miliardo di dollari un trust segreto e nuovi eredi che spuntano

Un patrimonio di circa 600 milioni fino a un miliardo di dollari, insieme a oltre 500 proprietà immobiliari, è al centro di un’eredità complessa e controversa lasciata da Jeffrey Epstein. La somma e la natura esatta dei beni sono ancora oggetto di discussione, mentre nuovi potenziali eredi vengono indicati nel corso delle indagini. La gestione di questa eredità solleva numerosi interrogativi e incertezze.

Un patrimonio da quasi un miliardo di dollari, trust blindati e possibili eredi nascosti: cosa resta davvero dell’eredità di Jeffrey Epstein Un’eredità ingombrante: tanto cospicua quanto maledetta e incerta. Cosa, quanto e a chi ha lasciato Jeffrey Epstein? Le stime sono contrastanti: tra 600 milioni e un miliardo di dollari, più 500 proprietà immobiliari. Gran parte del patrimonio sarebbe stato però eroso da tasse, risarcimenti, penali. Sotto sequestro sono il ranch Zorro, la villa di Palm Beach, mentre l’isola di Saint James è stata acquisita dalle Isole Vergini. L’asse ereditario è “blindato” in un trust amministrato dall’ex avvocato personale di Epstein, Darren Indyke, e dal suo ex commercialista, Richard Kahn. 🔗 Leggi su Panorama.it

L’ente che gestisce l’eredità di Jeffrey Epstein pagherà fino a trentacinque milioni di dollari di risarcimento per le vittimeL’ente legale che gestisce l’eredità di Jeffrey Epstein ha concordato il pagamento di un risarcimento da decine di milioni di dollari a beneficio di...

Tra gli Epstein Files anche il nome di due lituani con casa a BordigheraLa coppia non risulta formalmente indagata: alla donna il magnate avrebbe lasciato 3 milioni di dollari in eredità, somma però rifiutata ... ilsecoloxix.it