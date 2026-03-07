’Leoni’ della Formula 1 in addestramento

Nel mondo della Formula 1, i piloti sono impegnati in sessioni di addestramento specifiche, mentre nel paddock si lavora intensamente sulla sicurezza. Durante queste giornate, vengono testati e perfezionati sistemi di protezione e procedure di emergenza che garantiscono la sicurezza di tutti i partecipanti. L’attenzione verso questi aspetti si integra con le attività sportive, rendendo il motorsport un ambiente sempre più controllato e sicuro.

Nel mondo del motorsport parallelamente alla preparazione delle squadre e dei piloti, si svolge un lavoro altrettanto fondamentale: quello dedicato alla sicurezza. Oggi e domani, il Campo Prove Cea, presso la sede di Isq Istituto Sicurezza e Qualità a Savignano sul Rubicone, tornerà a essere il luogo di addestramento dei professionisti dell'antincendio che operano nelle competizioni motoristiche. Per circa un centinaio di partecipanti, i "Leoni" di Cea Squadra Corse, l'appuntamento al Campo Prove rappresenta un importante momento di addestramento e aggiornamento di tecniche, procedure e coordinamento operativo. Nel paddock e in pista sono...