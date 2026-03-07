Leone Melillo a Pietrelcina | un confronto sul Magistero Pontificio di Papa Francesco

Domenica 8 marzo alle 11:00 si svolge a Pietrelcina un incontro nel Palavetro di Via Gregaria, dedicato a discutere il Magistero di Papa Francesco. L’evento si concentra sul tema dello “scisma sommerso” nella Chiesa, un fenomeno evidenziato dal commentatore Pietro Prini. La discussione coinvolge Leone Melillo, che partecipa come relatore per approfondire gli aspetti legati all’argomento.

Una riflessione sul Magistero Pontificio di Papa Francesco, ispirata dallo "scisma sommerso" nella Chiesa, denunciato da Pietro Prini Una ricerca del Prof. Leone Melillo (Università di Napoli "Parthenope" - Università di San Isidro - Buenos Aires), che rammenta Pietro Prini (nella foto), conosciuto nel 1998. «Un legame – evidenzia Melillo – che si interrompe solo apparentemente nel 2008, con la morte del Maestro. Una scelta di studio e ricerca – ha concluso Melillo – che giunge all'attualità, come evidenzia il mio volume, "Lo scisma sommerso e Papa Francesco.

