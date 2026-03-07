L’entroterra torna protagonista | Cagli abbraccia la squadra

L’entroterra torna protagonista: Cagli accoglie la squadra con entusiasmo, mentre la Vuelle si sta lentamente riprendendo la scena, coinvolgendo anche la comunità locale. Nella settimana in cui si sono svolti eventi sportivi e incontri pubblici, il centro cittadino ha visto un rinnovato interesse verso la squadra e le sue attività, attirando l’attenzione di residenti e appassionati. La presenza della squadra ha portato un’energia nuova nel territorio.

La Vuelle si sta riprendendo la scena, non solo cittadina. Nella settimana in cui il progetto ' Affiliazione ' ha coinvolto due nuove realtà, Deruta e Tigers Montecchio, giovedì sera la Vuelle al gran completo è salita verso Cagli per la serata organizzata dal consorziato, e grande tifoso, Marco Panichi. Aperitivo alla "Cantina del Beato" e poi tutti a cena al ristorante "Il Passante" a gustare la celebre carbonara: "Sono tifoso da sempre della Vuelle, ma da due anni ho deciso di entrare nel Consorzio per dare una mano al club – racconta Panichi, titolare di Emmetre EdiliziaInfissi e Panichi Assicurazioni -. Dopo il successo dell'anno scorso, volevamo replicare la serata e riportare di nuovo la squadra a Cagli: è sempre un piacere e ne approfitto per ringraziare la società di aver accettato l'invito.