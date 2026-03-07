Lens-Metz domenica 08 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 8 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Lens e Metz. La squadra di Sage ha superato il turno in coppa di Francia, anche se con qualche apprensione negli ultimi minuti. Ora affronta un match di campionato in casa, contro la squadra che occupa l’ultimo posto in classifica. Le formazioni ufficiali, i convocati e le quote sono stati già annunciati.

Nonostante qualche brivido nel finale il Lens di Sage ha staccato il pass per le semifinali di coppa di Francia, e adesso cerca di mantenere la scia del PSG nella sfida interna contro il fanalino di coda Metz. È stata un’altalena di emozioni al Parc Olympique Lyonnais: un primo tempo praticamente perfetto con i sang et or freddi e cinici nello sfruttare le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lens-Metz (domenica 08 marzo 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Lens-Metz (domenica 08 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiNonostante qualche brivido nel finale il Lens di Sage ha staccato il pass per le semifinali di coppa di Francia, e adesso cerca di mantenere la scia... Strasburgo-Metz (domenica 18 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiTorna il derby dell’Est in Ligue1 e lo Strasburgo di O’Neill affronta in casa il Metz fanalino di coda del campionato. Tutto quello che riguarda Lens Metz domenica 08 marzo 2026 ore 15.... Temi più discussi: Ligue 1: preview Lens-Metz; Bundesliga e Ligue 1, tutte le gare del weekend su Sky e NOW; Les arbitres désignés pour RC Lens -Metz; Lens-Metz: come vedere la gara di Ligue 1 in streaming live gratis. Pronostico Lens-Metz: occasione da non sprecareLens-Metz è una partita di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Lens vs Metz – 8 Marzo 2026Il 8 Marzo 2026 alle 15:00 lo Stadio Bollaert-Delelis ospita una sfida di Ligue 1 che promette intensità e tattica. Lens e Metz si affronteranno in un ... news-sports.it Il Paris Saint-Germain perde in malo modo il match casalingo contro il Monaco e rischia di riaprire concretamente il campionato. Il Lens affronterà domenica il Metz, ultimo in classifica, e vincendo si porterebbe di nuovo a -1 - facebook.com facebook Il Paris Saint-Germain perde in malo modo il match casalingo contro il Monaco e rischia di riaprire concretamente il campionato. Il Lens affronterà domenica il Metz, ultimo in classifica, e vincendo si porterebbe di nuovo a -1 x.com