Lens-Metz domenica 08 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 8 marzo 2026 alle 15:00 si affrontano Lens e Metz in una partita di campionato. Il Lens, guidato dall’allenatore Sage, ha recentemente ottenuto la qualificazione alle semifinali di coppa di Francia e si prepara alla sfida contro il fanalino di coda Metz, che attualmente occupa l’ultima posizione in classifica. La partita si svolge in casa del Lens, che mira a consolidare la propria posizione in campionato.

Nonostante qualche brivido nel finale il Lens di Sage ha staccato il pass per le semifinali di coppa di Francia, e adesso cerca di mantenere la scia del PSG nella sfida interna contro il fanalino di coda Metz. È stata un’altalena di emozioni al Parc Olympique Lyonnais: un primo tempo praticamente perfetto con i sang et or freddi e cinici nello sfruttare le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico Lens vs Metz – 8 Marzo 2026Il 8 Marzo 2026 alle 15:00 lo Stadio Bollaert-Delelis ospita una sfida di Ligue 1 che promette intensità e tattica. Lens e Metz si affronteranno in un ... news-sports.it

Ligue 1, 5ª giornata: il Lens cade anche con il sorprendente Metz, che raggiunge il PSGProsegue il sorprendente campionato del Metz, che vince anche contro il Lens, sempre più in caduta libera. Un gol di Osono regala la vittoria al piccolo club francese, che ora sale in zona europea, ... tuttomercatoweb.com

Il Paris Saint-Germain perde in malo modo il match casalingo contro il Monaco e rischia di riaprire concretamente il campionato. Il Lens affronterà domenica il Metz, ultimo in classifica, e vincendo si porterebbe di nuovo a -1 - facebook.com facebook

