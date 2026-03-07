Charles Leclerc si prepara a partire dalla quarta posizione nel Gran Premio d'Australia, alle sue spalle di Russell, Antonelli e Hadjar. Il pilota ha espresso la sua delusione, sottolineando che le vetture presentano un problema. La gara si svolgerà nel circuito di Melbourne e vedrà i piloti affrontarsi su un percorso di circa 58 giri.

Charles Leclerc partirà quarto nel Gp d'Australia, dietro a Russel, Antonelli e Hadjar. Dopo le buone sensazioni avute nei giorni di prova, per il monegasco ora traspare delusione: "Ieri avevo percepito che qualcosa non andava, ma sono comunque deluso: 8 decimi sono un gap importante che va chiuso al più presto. Domani faremo di tutto per il terzo posto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc sconsolato: "Sono deluso. Queste macchine hanno un problema..."

Leclerc già non vede futuro per la Ferrari: “Sono deluso, otto decimi da recuperare sono tanti”Il quarto posto nelle Qualifiche non è un risultato pessimo per la Ferrari, ma il divario di otto decimi con Russell preoccupa Leclerc che non ne ha...

Charles Leclerc sconsolato: “E’ il distacco che mi aspettavo dalla Mercedes, dobbiamo lavorare”Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Australia 2026, primo appuntamento del Mondiale F1.

Charles Leclerc Sets The Fastest Lap Of Pre-Season Testing | 2026 Bahrain Pre-Season Test 2