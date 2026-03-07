Leclerc sconsolato | Sono deluso Queste macchine hanno un problema
Charles Leclerc si prepara a partire dalla quarta posizione nel Gran Premio d'Australia, alle sue spalle di Russell, Antonelli e Hadjar. Il pilota ha espresso la sua delusione, sottolineando che le vetture presentano un problema. La gara si svolgerà nel circuito di Melbourne e vedrà i piloti affrontarsi su un percorso di circa 58 giri.
Charles Leclerc partirà quarto nel Gp d'Australia, dietro a Russel, Antonelli e Hadjar. Dopo le buone sensazioni avute nei giorni di prova, per il monegasco ora traspare delusione: "Ieri avevo percepito che qualcosa non andava, ma sono comunque deluso: 8 decimi sono un gap importante che va chiuso al più presto. Domani faremo di tutto per il terzo posto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leclerc già non vede futuro per la Ferrari: “Sono deluso, otto decimi da recuperare sono tanti”Il quarto posto nelle Qualifiche non è un risultato pessimo per la Ferrari, ma il divario di otto decimi con Russell preoccupa Leclerc che non ne ha...
Charles Leclerc sconsolato: “E’ il distacco che mi aspettavo dalla Mercedes, dobbiamo lavorare”Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Australia 2026, primo appuntamento del Mondiale F1.