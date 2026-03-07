Lecce tre pap test negativi ma il tumore c’era | donna muore a 47 anni e il laboratorio risarcisce la famiglia

A Lecce, una donna di 47 anni è deceduta dopo aver scoperto di avere un tumore in uno stadio troppo avanzato, nonostante tre pap test risultati negativi. Il laboratorio responsabile degli esami ha riconosciuto la responsabilità e ha deciso di risarcire la famiglia. La vicenda riguarda il mancato riconoscimento precoce della malattia e le conseguenze che ne sono derivate.

Tre pap test risultati negativi, ma in realtà sbagliati. Un errore che avrebbe ritardato per anni la diagnosi di un tumore all’utero. Succede a Lecce, dove la famiglia di una donna di 47 anni, di origine albanese ma residente nel Salento, ha ottenuto un risarcimento di 300mila euro da un laboratorio diagnostico.Gli esami, effettuati tra il 2016 e il 2019, avevano sempre escluso la presenza di lesioni. Solo molto tempo dopo, però, sarebbe emerso che quei referti non erano corretti. Nel frattempo la malattia aveva continuato a progredire fino alla diagnosi di carcinoma squamocellulare dell’utero. La donna si è sottoposta a lunghi cicli di chemioterapia, sia tradizionale sia sperimentale, ma le sue condizioni erano ormai compromesse: è morta nel novembre 2023. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

