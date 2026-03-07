Lecce propone sesso al figlio dell' amante | 30enne indagata per adescamento di minori

Una donna di 30 anni è indagata a Lecce per aver proposto sesso al figlio dell'amante, utilizzando un messaggio su WhatsApp con la frase

"Vuoi fare sesso con me?"; "Vediamoci e facciamo insieme quelle cose belle che fanno le donne e gli uomini ma non dire niente a papà". Questo il tenore della chat erotica che una trentenne della provincia di Lecce intratteneva con il figlio 16enne dell'amante. Il giovane, respingendo le avances della donna, ha riferito tutto alla madre, che allo stesso tempo ha scoperto anche il tradimento del marito con la mittente delle proposte hot al figlio. Per lei è scattata la denuncia e, ora, a quanto scrive La Repubblica, la 30enne sarebbe indagata per adescamento di minori., Le indagini, partite a novembre a seguito della denuncia alla quale erano allegati i contenuti hot della chat, hanno portato alla consulenza tecnica sui telefoni dell'amante e del 16enne da parte di un perito informatico incaricato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it

