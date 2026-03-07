Le sculture di sabbia di Jesolo ispirate al potere del cambiamento

Dal 9 maggio al 4 ottobre, in piazza Brescia a Jesolo, si terrà la nuova edizione della mostra di sculture di sabbia intitolata

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend È “The power of change” il titolo scelto dal Comune di Jesolo per la nuova edizione della grande mostra di sculture di sabbia in programma in piazza Brescia dal 9 maggio al 4 ottobre. Una scelta che mette al centro il cambiamento come forza generatrice, capace di trasformare, rigenerare e aprire nuove prospettive. La città invita così visitatori e ospiti a riflettere su trasformazione, resilienza e rinnovamento attraverso monumentali opere di sabbia che celebrano l’evoluzione positiva, la crescita e la speranza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

A Jesolo sorge un presepe di sabbia che sfida l’immaginazione con forme marine e storia natalizia intrecciate.A Jesolo, sulla spiaggia del litorale veneto, si è chiusa con un trionfo di presenze la più grande manifestazione artistica in sabbia mai realizzata...

