Le notizie più importanti di oggi 7 marzo 2026 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco qui il riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo sabato 7 marzo avvenuti nel territorio pontino. - Rientra la crisi nella maggioranza di centrodestra a Latina. I partiti hanno sottoscritto un documento politico condiviso che ribadisce "l'impegno comune a sostenere con determinazione il lavoro quotidiano della sindaco Celentano, riconosciuto come punto di riferimento e guida dell'azione amministrativa, nel garantire alla città un governo all'altezza delle aspettative dei cittadini". - Una famiglia pontina ha speso nel 2025 oltre 1.800 euro per le bollette di luce e gas. E' quanto emerge da un'analisi di Facile.