Negli anni Ottanta e Novanta, le moto 125 sportive erano molto più di semplici mezzi di trasporto. Con carene affilate, livree racing e motori a miscela che emettevano un sound distintivo, rappresentavano un vero e proprio simbolo di passaggio per molti appassionati. La loro potenza e il design aggressivo le rendevano oggetti desiderati e iconici nel panorama motociclistico dell’epoca.

Le 125 non erano semplici moto, erano un rito di passaggio, un sogno che prendeva forma tra carene affilate, livree racing e il sound sopraffino dei motori a miscela. Erano leggere, nervose, autentiche ed erano le regine del mercato. Bastava girare la chiave per sentirsi piloti, bastava un rettilineo per immaginare il circuito. Le abbiamo riviste alla fiera “Due tempi Bei Tempi” di Piacenza. Un’area dedicata alle moto che hanno fatto la storia, dalle 125 alle Rs 250 e Rgv Gamma, con una spettacolare 500 da GP, la Cagiva C594 di John Kocinski e le mitiche Aprilia 250 GP di Max Biaggi e la Honda 250 di Loris Capirossi. Negli Anni 80 e 90 le... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le moto 125 sportive Anni 80 e 90 con potenze assurde

