Le hanno dato la notizia Antonella Clerici comunicazione ufficiale dalla Rai

Antonella Clerici è tornata in prima serata su Rai Uno con il nuovo talent show The Voice Generations, a poche settimane dalla finale di The Voice Kids, che ha visto trionfare Matteo Trullo e ha registrato buoni ascolti. La comunicazione ufficiale della Rai è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli.

A poche settimane dalla finale di The Voice Kids, che ha incoronato vincitore Matteo Trullo e ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti, Antonella Clerici è tornata in prima serata su Rai Uno con The Voice Generations. Il talent musicale dedicato alle esibizioni di coppie composte da artisti di generazioni diverse ha riaperto i battenti con la seconda edizione, riportando sul palco storie personali e momenti di grande emozione. Nel corso della prima puntata non sono mancati racconti toccanti e sorprese. Tra i momenti più intensi della serata c’è stata la storia di Ilaria e Solomiia, fuggite dalla guerra in Ucraina e arrivate sul palco con il loro carico di ricordi e speranze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Devo darvi una notizia su Stefano De Martino”. Antonella Clerici, ora è ufficialeUn annuncio arrivato quasi in punta di piedi, ma destinato a cambiare gli equilibri televisivi della prossima stagione.

Antonella Clerici, la settimana si apre con una notizia bomba: “Non me l’aspettavo”La puntata di lunedì 26 gennaio del cooking show mattutino dell’ammiraglia Rai si è aperta con un racconto che ha subito spostato l’attenzione dallo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Antonella Clerici.

Temi più discussi: The Voice Generations 2026, riepilogo prima puntata: Antonella Clerici al top, lacrime ed emozioni infinite; The Voice Generations oggi sabato 7 marzo, le anticipazioni; Sanremo 2027, sarà Stefano De Martino il nuovo conduttore: Carlo Conti passa il testimone al volto di Affari tuoi e ad Antonella Clerici; Sanremo 2027, arriva la benedizione di Antonella Clerici: Stefano, hai tutto il mio appoggio.

Antonella Clerici, la bordata in diretta tv: Dicono due stupidate sui social e poi vogliono fare i presentatoriDurante la puntata di È sempre mezzogiorno di ieri, la conduttrice si è tolta un bel sassolino dalla scarpa. A chi farà riferimento? today.it

Alessandro Cattelan, arriva la risposta (irriverente) ad Antonella Clerici: Mi sono macchiato di sugo! Ah no è soiaTra frecciatine, video virali e retroscena Rai, il botta e risposta sul sapersi sporcare di sugo riaccende il dibattito sul consiglio della regina della Rai. libero.it

«Sporcarsi di sugo è una dote imprescindibile se si vuole fare la tv popolare». Antonella Clerici è tornata a parlare di quello che per lei è il vero segreto per conquistare il pubblico, sottolineando ancora una volta quanto sia importante mostrarsi autentici e non - facebook.com facebook

Immagina fare un video frecciata sul sugo ad Antonella Clerici, l'unica che ti ha accolto e accompagnato in rai... (Confermando che di sugo -e non di soia, che non sono la stessa cosa- bisogna sapere e sporcarsi) x.com