Le donne sono Continua tu un tripudio di post-it sulle vetrine di via Vanchiglia | l' iniziativa per la Festa della Donna

In via Vanchiglia, centinaia di post-it gialli sono stati attaccati alle vetrine dei negozi in occasione della Festa della Donna. L’iniziativa coinvolge numerosi esercizi commerciali e richiama l’attenzione dei passanti, creando un grande patchwork di messaggi visibili lungo tutta la strada. La presenza dei foglietti colorati si fa notare e trasmette un messaggio collettivo dedicato alla ricorrenza.

Chiunque attraversi via Vanchiglia in queste ore non potrà non notare centinaia di post-it gialli che ricoprono le vetrine dei negozi. Un tripudio di parole, un omaggio a tutte le donne scritto dal pugno di chi la via la vive, la abita o semplicemente la attraversa casualmente. Serve meno di un minuto per capire di cosa si tratta, prendere in mano il pennarello e lasciare sul post-it il proprio pensiero, ma servono svariate decine di minuti per leggere tutto ciò che le donne sono come un lungo manifesto che abita l'intera via. “Forti e indipendenti”. “Vita”. “Libere”. “Un brindisi a tutte noi". “Energia pura, nonostante tutto”. Che cosa... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

