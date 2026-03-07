Alcune centinaia di italiani presenti alle Maldive chiedono di tornare in Italia a causa della guerra tra Usa, Israele e Iran. La richiesta di rimpatrio è stata avanzata in seguito alle tensioni cresciute nella regione e alle difficoltà logistiche legate alla situazione. Nessuno dei cittadini italiani coinvolti ha subito incidenti o ferite finora. Le autorità italiane stanno valutando le operazioni di evacuazione.

Alcune centinaia di italiani vogliono essere rimpatriati dalle Maldive a causa della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran. La console onoraria italiana (volontaria) si è trovata nei giorni scorsi subissata dalle richieste, fa sapere Il Foglio. Perché lo scalo di Dubai è saltato a causa dei droni iraniani. Per questo vogliono il rimpatrio. Anche se la guerra è in Medio Oriente. Alla Farnesina c’è una mappa che riguarda gli italiani in zone di crisi. Sono 3272 gli italiani in vacanza alle Maldive. Mentre 2906 si trovano in Thailandia, 186 alle Seychelles e quasi trecento a Bali. Il 31° Stormo di Ciampino, spiega il quotidiano, dispone di qualche Gulfstream e qualche Airbus, sufficienti a trasportare i vertici dello stato nei cinque continenti e a tirare fuori gli italiani liberati da terroristi o criminali in zone pericolose. 🔗 Leggi su Open.online

Centinaia di italiani in bermuda pretendono il rimpatrio dalle Maldive. La guerra è a 3.000 kmGli italiani in vacanza vogliono il volo di stato perché non trovano più aerei di linea, e quelli che ci sono sono carissimi.

Martina Trevisan: “Vi racconto le vere vacanze dei tennisti alle Maldive. Si può essere fraintesi”Martina Trevisan ai microfoni di Fanpage: dal ritorno a pieni giri dopo l’infortunio alla vita di un tennista in vacanza, soffermandosi anche sulle...

Contenuti utili per approfondire Le centinaia di italiani alle Maldive....

Temi più discussi: Le centinaia di italiani alle Maldive che vogliono essere rimpatriati a causa della guerra; Centinaia di italiani in bermuda pretendono il rimpatrio dalle Maldive. La guerra è a 3.000 km; Quei turisti italiani intrappolati alle Maldive: C’è chi piange sempre, molti accampati in aeroporto; Due famiglie romane con bimbi piccoli bloccati alle Maldive: Ci hanno detto solo di arrangiarci.

Centinaia di italiani in bermuda pretendono il rimpatrio dalle Maldive. La guerra è a 3.000 kmGli italiani in vacanza vogliono il volo di stato perché non trovano più aerei di linea, e quelli che ci sono sono carissimi. Rischiano grosso: farsi un’altra settimana al mare ... ilfoglio.it

Quei turisti italiani intrappolati alle Maldive: C’è chi piange sempre, molti accampati in aeroportoGuerra in Iran, chiuso lo spazio aereo: centinaia di italiani bloccati a Malé. Ci sentiamo abbandonati, nessuno sa dirci cosa dobbiamo fare e che ne sarà di noi ... quotidiano.net

Le Maldive: dove le 'stelle' della Terra incontrano quelle del cielo La notte si accende e non solo nel cielo ma anche nel mare con questo fenomeno naturale. E' causato dalle reazioni chimiche che avvengono all'interno del plancton: l'acqua può brillare di un b - facebook.com facebook