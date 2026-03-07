Le bombe colpiscono anche la Formula 1, mettendo in discussione lo svolgimento dei gran premi in Arabia. Il calendario internazionale è stato pianificato con anni di anticipo, con circuiti confermati e accordi economici già siglati. Le gare si preparano a mantenere il loro ruolo di eventi mondiali, anche se le tensioni sul territorio rischiano di influire sulle prossime tappe.

Il calendario dello sport globale è progettato con precisione quasi ingegneristica: circuiti prenotati anni prima, diritti televisivi miliardari, sponsor pronti a trasformare ogni gara in uno spettacolo planetario. Ma basta una crisi geopolitica perché quell’equilibrio si incrini. La guerra in Iran lo sta dimostrando in questi giorni, colpendo non solo la politica internazionale ma anche uno dei business più veloci e redditizi del pianeta: quello dello sport. L’impatto si vede già nei numeri di Wall Street.Dall’inizio del conflitto, domenica 28 febbraio, Liberty Media Formula One, la società che controlla la Formula 1, ha perso oltre 2 miliardi di dollari di valore di mercato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le bombe affondano anche la Formula 1. In bilico i Gp arabi

Formula 1, si parte dall’Australia: il GP di Melbourne live su Sky e NOW. Nel weekend anche IndyCarDal 5 all’8 marzo il via alla stagione 2026 di Formula 1 con il Gran Premio d’Australia in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky...

Formula 1, GP Australia 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streamingGli orari del Gran Premio d’Australia della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1...