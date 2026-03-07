Le aspirazioni mancate del Futurismo in note

Il movimento futurista cercava di rivoluzionare il modo di percepire la realtà attraverso immagini di rumori, macchine e velocità. Voleva trasformare il modo di vedere e ascoltare il mondo moderno, proponendo un nuovo spirito artistico che riflettesse il ritmo frenetico dell’epoca. La sua ambizione era di catturare il movimento e l’energia della vita contemporanea.

Rumori, macchine, velocità. Il Futurismo voleva cambiare il modo di guardare il mondo moderno e anche di ascoltarlo. Nella pittura e nella scultura ha lasciato opere entrate nei manuali di storia dell'arte. In musica, invece, il bilancio è più incerto. Da qui prende avvio l'incontro "Le aspirazioni (mancate) del Futurismo musicale", nuovo appuntamento delle Conversazioni musicali con Mario Totaro, proposto dalla Wunderkammer Orchestra e in programma domenica 8 marzo alle 11 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Il compositore e pianista guiderà il pubblico alla scoperta di una stagione poco frequentata della storia musicale italiana.