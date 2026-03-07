Le Rumi, Mira e Zoey sono protagoniste di un live show tributo ai Gigli, dedicato alle serie coreane. Lo spettacolo si ispira a

Ai Gigli il live show tribute che reinterpreta l’universo emozionante delle serie coreane. Sul palco lo show ispirato a ’K-Pop Demon Hunters’, il film più visto nella storia di Netflix. L’appuntamento è per oggi alle 16,30 quando, all’interno del centro commerciale, in Corte Lunga, ‘andrà in scena’ il Live Show K-Pop con le amatissime Rumi, Mira e Zoey. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica pop coreana, oltre a essere un’opportunità unica per il pubblico di incontrare dal vivo tre dei personaggi più seguiti del momento e di assistere a uno spettacolo coinvolgente, pensato per fan di tutte le età. Basti pensare che il film è diventato un fenomeno globale in poche settimane, con 236 milioni di visualizzazioni su Netflix a fine agosto 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

