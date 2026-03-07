A febbraio, l’economia americana ha registrato una perdita di 92 mila posti di lavoro, un dato inaspettato che ha attirato l’attenzione. Negli ultimi mesi, il mercato del lavoro ha mostrato segnali di rallentamento e difficoltà, nonostante le previsioni abbiano indicato un quadro diverso. Industria e redditi sono stati al centro di queste tensioni, mentre le cifre ufficiali confermano un quadro di crisi crescente.

L’economia americana ha perso 92 mila posti di lavoro a febbraio e una caduta così era inattesa, anche se per tutto il 2025 il mercato del lavoro ha dato segni di rallentamento e di malessere, con andamenti negativi in quattro mesi, tre dei quali nell’ultimo semestre. In media, è stato il più fiacco dalla recessione del 2003. Quali sono le cause e quali le conseguenze, in un ambiente fortemente marcato dalle guerre, dall’impennata dei prezzi di petrolio e gas (il greggio è arrivato a 90 dollari il barile), dall’incertezza generale, senza dimenticare che il boom dell’AI sta mostrando il suo lato negativo: troppi debiti, pochi profitti. E’ vero che gli Stati Uniti hanno una economia meno aperta di quella europea, tuttavia non possono ignorare l’impatto della netta frenata cinese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lavoro, redditi, industria. I campanelli di allarme per Trump

Caso Sifi, l’allarme del M5S: “Rischio irreversibile per l’industria e 52 posti di lavoro”ABBONATI A DAYITALIANEWS Marano: “È il segnale di una crisi più ampia” “La vertenza Sifi è solo la punta dell’iceberg”.

3 “campanelli d’allarme” e sintomi di cancro alla prostataI medici lanciano l’allarme su sottili cambiamenti nell’uso della toilette che potrebbero indicare la presenza di cancro alla prostata, uno dei...

Contenuti e approfondimenti su Lavoro redditi industria I campanelli....

Temi più discussi: Detassazione stipendi 2026: come funziona il 5% sui rinnovi CCNL e il 15% su lavoro notturno e festivo; Istat, nel quarto trimestre redditi da lavoro dipendente +0,5%; Istat, nel 2025 il Pil aumenta meno del previsto (0,5%), su la pressione fiscale (43%) e i redditi. E il rapporto deficit - Pil resta sopra il 3%. Giorgetti: coda del superbonus; Istat, Pil italiano in crescita dello 0,5% nel 2025 trainato dalla domanda interna.

Istat, nel quarto trimestre redditi da lavoro dipendente +0,5%Nel quarto trimestre del 2025 le ore lavorate e le unità di lavoro risultano stabili rispetto al trimestre precedente, mentre i redditi da lavoro dipendente pro-capite sono nel complesso aumentati del ... ansa.it

Redditi di lavoro e capitale, la forbice si stringeBasta guardare a scioperi e referendum per capire come la diseguaglianza rimanga una croce e una spina nel tessuto sociale della nazione – e, ovviamente, non solo da noi. Ma, in un’einaudiana ottica ... ilmattino.it

Questa sera a Funo, nel bolognese, per parlare del mio lavoro in Europa con la delegazione del @pd.europa e con @socialistsanddemocrats. Vi aspetto! - facebook.com facebook

Sedici ore di lavoro al giorno e pasti per oltre 150 persone: Neymar denunciato dalla cuoca della sua villa di lusso x.com