Lavori di asfaltatura a Quinzano | chiudono via Sante Pinaroli e via Leno

Da martedì 10 marzo, via Sante Pinaroli e via Leno nel quartiere di Quinzano a Verona saranno chiuse al traffico per lavori di asfaltatura. La chiusura durerà alcuni giorni, durante i quali sarà vietato l’accesso alle strade interessate. La circolazione sarà deviata su strade alternative in tutta l’area interessata dall’intervento.

Il divieto di transito e sosta durerà cinque giorni a seguito degli interventi di ammodernamento delle reti idriche di Acque Veronesi Da martedì 10 marzo, alcune vie del quartiere di Quinzano a Verona saranno temporaneamente chiuse al traffico per lavori di asfaltatura. Secondo quanto spiegato dal Comune di Verona, l'intervento, che durerà cinque giorni, segue i recenti lavori realizzati da Acque Veronesi per il rinnovamento delle reti idriche locali. Nei mesi scorsi, Acque Veronesi ha portato a termine un importante progetto di sostituzione e ammodernamento delle condotte, nell'ambito del programma denominato DRIVer (Digitalizzazione Rete Idrica Verona), mirato a ridurre le perdite idriche nella rete cittadina.