L’Avis porta l’ambulanza in azienda e trova nuovi donatori | obiettivo garantire l’autosufficienza ematica

L’Avis ha portato un’ambulanza in azienda e ha coinvolto nuovi donatori, puntando a raggiungere l’autosufficienza di sangue. Dopo la visita avvenuta a novembre, i rappresentanti dell’associazione sono tornati alla Cnh Industrial di San Piero in Bagno per organizzare ulteriori attività di sensibilizzazione e raccolta. L’obiettivo è incrementare le donazioni di sangue tra i dipendenti e le persone che operano nell’azienda.

Dalle parole ai fatti. Dopo la visita del novembre scorso, i rappresentanti di Avis sono tornati alla Cnh Industrial di San Piero in Bagno. E questa volta il gruppo, guidato dal presidente dell'Avis di San Piero in Bagno Giuseppe Pretolani e dal suo 'collega' di Avis Cesena Gualtiero Giunchi, ha portato in azienda medici, infermieri e un'ambulanza attrezzata, per consentire ai dipendenti che lo desideravano di effettuare gli esami preparatori alla donazione. L'appello non è caduto nel vuoto: sono stati una quindicina i dipendenti di Cnh Industrial che sono saliti sull'ambulanza per iniziare il percorso verso la prima donazione. Per rendere possibile questo risultato ha giocato un ruolo fondamentale la sensibilità dell'azienda sampierana, che ha nuovamente aperto le sue porte ai volontari del sangue con grande disponibilità.