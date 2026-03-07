L' Avellino non può più permettersi di perdere | la presentazione del match

Oggi pomeriggio alle 15 al Partenio Lombardi si svolge la sfida tra Avellino e Padova, con Perenzoni di Rovereto che dirige l'incontro. L'Avellino ha bisogno di una vittoria per evitare di perdere ulteriore terreno in classifica. La partita si gioca in un momento decisivo per le ambizioni della squadra, che vuole mantenere la zona playoff.

Ballardini cerca la prima vittoria sulla panchina biancoverde: due punti sopra la zona playout, cinque assenti, diecimila tifosi AVELLINO — Oggi pomeriggio al Partenio Lombardi, ore 15, arriva il Padova. Arbitra Perenzoni di Rovereto. L'Avellino ha due punti di vantaggio sulla zona playout e tre sulla retrocessione diretta. Non vincere, oggi, non è un'opzione. C'era stato un momento, il 31 gennaio, in cui sembrava tutto possibile. Biasci aveva fatto tripletta contro il Cesena, la gente sognava i playoff, e l'Avellino stava otto punti sopra la zona calda. Poi è arrivato il vuoto. Cinque punti in nove partite. Un tecnico cambiato — fuori Biancolino, dentro Ballardini — e il risultato non è cambiato: due pareggi e una sconfitta nelle prime tre uscite del nuovo corso. 🔗 Leggi su Today.it

Avellino-Carrarese, equilibrio fragile e punti pesanti: la presentazione del matchOggi, sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino si gioca il match valido per la ventesima giornata del...

Centrosinistra, Controvento si va a sbattere. Ad Avellino non Si Può piùAvellino Prende Parte è certamente altra cosa, una realtà dinamica, con un gruppo dirigente riconoscibile, con un’identità chiara, che si muove con linearità al riparo da scorciatoie ed equivoci, e ... orticalab.it

Cosmopol, Tridico (M5S): «Fino a 700 ore di ferie non godute, situazione grave»«Settecento ore di ferie maturate e non godute, turni fino a 12 ore e condizioni operative che, secondo quanto denunciato, non sempre sarebbero adeguate: quanto sta emergendo ad Avellino sulla ... orticalab.it

“Siamo sconvolti. La notizia ha gelato tutti. Una tragedia immane: alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi di Avellino va il profondo cordoglio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria”, ha dichiarato, affranto e commosso, Donato Capece, segretario gene - facebook.com facebook

Venezia Avellino 4 - 0 Dagasso, Autorete, Busio, Dagasso #usavellino1912 #Branco x.com