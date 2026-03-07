L’autobiografia che manca ai nostri Casanova | Gianni Agnelli e Vittorio Sgarbi

In un confronto tra figure iconiche, si parla di Gianni Agnelli e Vittorio Sgarbi come protagonisti di un’ipotetica autobiografia che non hanno scritto. Agnelli, noto industriale, e Sgarbi, critico e politico, rappresentano due personalità diverse ma entrambe capaci di suscitare interesse senza aver lasciato memorie autobiografiche ufficiali. La loro mancanza di autoscittura lascia spazio a interpretazioni e supposizioni su vite piene di eventi e avvenimenti pubblici.

“Gli uomini d’azione e i gaudenti avrebbero più esperienza da raccontare di tutti i poeti, ma non sono in grado di farlo. Solo raramente i poeti hanno una biografia e raramente le persone con vere biografie hanno la capacità di scriverle”. Stefan Zweig, nel saggio intitolato “Casanova” (Edizioni Settecolori), segnala il ruolo decisivo dell’autobiografia nella costruzione della leggenda casanoviana. Di avventurieri il Settecento ne ha visti tanti (da Cagliostro a San Germano, dal cavaliere d’Eon a Teodoro re di Corsica) ma soltanto il Veneziano ha saputo raccontarsi. Pur senza particolari doti letterarie: “Ha dimostrato che si può scrivere il romanzo più divertente del mondo senza essere un poeta, il quadro più perfetto dei tempi, senza essere uno storico”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

